Leite critica expulsão de tucanos em protesto contra Bolsonaro

Um dos possíveis nomes do PSDB para concorrer à presidência da República, o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, usou sua conta no Twitter para criticar o conflito entre os manifestantes do PCO e do PSDB – que culminou com a expulsão dos tucanos da manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) neste sábado (3), na cidade de São Paulo. No final de semana, milhares de pessoas foram às ruas não só na capital paulista, mas em várias cidades brasileiras, entre elas Porto Alegre , para reivindicar vacinas contra Covid-19 e o impeachment do presidente.

“Cenas de agressão aos representantes do meu partido e sua expulsão de uma manifestação que deveria ser livre servem para lembrar a todos sobre a importância da escolha que o país irá fazer nas próximas eleições. Não existe avanço na repetição de erros”, escreveu Leite.

E complementou: “Não há espaço para a paz quando somos liderados por extremos. O Brasil é diverso e esta é a nossa força, nossa beleza e nossa identidade. Fora do respeito e da tolerância, não existe caminho que leve a um bom destino”.

A confusão ocorreu quando, em meio a milhares de pessoas na Avenida Paulista, militantes do PCO cruzaram com militantes do PSDB, PV, PSB e outros partidos. Logo houve discussão e pancadaria. As agressões foram apartadas pela maioria dos manifestantes – pacíficos – que condenaram o episódio de violência.

Os tucanos acusam os comunistas de terem começado a confusão. “Lamentamos e condenamos as agressões aos nossos simpatizantes ou aos de qualquer posição política, como as que ocorreram no evento do município de São Paulo. Foram atitudes que agridem a democracia”, disse o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo - em uma nota que também esclarece que o partido não participou oficialmente das manifestações contra Bolsonaro.

Uma notícia no site do PCO alega que “quando a passeata começou a andar (pela avenida Paulista), no sentido da Rua da Consolação, os manifestantes trabalhadores, estudantes e militantes se depararam com os agentes fascistas do PSDB, que entraram na manifestação para sabotá-la. No entanto, os bate-paus do PSDB iniciaram uma briga com os manifestantes. Foram escorraçados sem piedade pelos manifestantes, que não aceitam os elementos fascistas de João Doria (governador de São Paulo e outro postulante à presidência da República do PSDB) e da PM nos atos da esquerda”.