CPI da Covid encerra sessão após Carlos Wizard se recusar a responder perguntas

A CPI da Covid encerrou a sessão planejada para ouvir o empresário Carlos Wizard, apontado como integrante do suposto gabinete paralelo de assessoramento ao presidente Jair Bolsonaro em assuntos da pandemia. Amparado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), Wizard fez apenas uma fala inicial aos senadores, e optou por ficar em silêncio durante as cinco horas e meia de interrogatório promovido pelos integrantes da CPI.