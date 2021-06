Grupo protesta contra projeto do governo que flexibiliza legislação

Na véspera da votação do projeto do governo que abre caminho ao uso de mais agrotóxicos no Rio Grande do Sul, um grupo de manifestantes protestou em frente ao Palácio Piratini. O texto retira da legislação gaúcha a proibição a biocidas e pesticidas que não são usados nos próprios países que os fabricam. Hoje, se o agrotóxico não é liberado no país que o produziu, também não pode ser aplicado nas lavouras gaúchas. Os manifestantes reclamaram da tramitação em regime de urgência, durante a pandemia de coronavírus. Os ativistas seguravam faixas dizendo que "urgente é a vacina, não o veneno".