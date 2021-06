Vereadoras trans do Rio Grande do Sul relatam discriminação

Ao organizarem uma audiência pública virtual sobre a discriminação a vereadoras trans e travestis eleitas no Rio Grande do Sul em 2020, os deputados estaduais da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa ouviram relatos de boicote a atuação das parlamentares trans; denúncia de uma exoneração arbitrária de uma servidora; e até a recusa em cumprimentar uma das vereadoras.

A audiência foi solicitada pela deputada Luciana Genro (PSOL), depois que uma matéria veiculada pelo programa Fantástico expôs as ameaças e intimidações contra algumas das 30 vereadoras trans eleitas no País em 2020.

Entre as vereadoras trans que participaram do evento, estavam Lins Roballo, do PT de São Borja; Maria Regina Moraes, conhecida como Regininha, do PT de Rio Grande; e Natasha Ferreira, do PSOL, suplente que assumiu o mandato nesta semana em Porto Alegre.

A vereadora Lins Roballo – mulher trans e negra – relatou diversos impedimentos promovidos na rotina do ambiente legislativo do município, como afirmações de que ela não deveria estar na Câmara e entraves políticos que promovem sucessivas derrotas às suas iniciativas parlamentares.





Em um relato, ela contou que, em maio, durante debates em plenário, foi acusada de promover discurso racista e, ato seguinte, sua chefe de gabinete foi exonerada pelo presidente da Câmara, José Luiz Rodrigues Machado (PP). Lins Roballo ainda tenta reverter a situação. Apesar das adversidades, ela garantiu: “não vão conseguir, vamos continuar pautando e nos defendendo das violações”.





Assim como a vereadora de São Borja, Maria Regina tem seus projetos e iniciativas legislativas recusadas por supostas inconstitucionalidades na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Rio Grande - mesmo quando os assuntos são reproduções de iniciativas aprovadas em outras câmaras municipais. Além disso, ela relatou a recusa do presidente da Câmara, Felipe Branco (MDB), em cumprimentá-la. “Vira o rosto quando eu passo e quando precisa falar comigo sobre algum projeto ou a mandata (mandato), ele terceiriza a fala, chama um funcionário para que dialogue comigo”. Na sua avaliação, tudo isso é uma forma de inviabilizar e estigmatizar sua presença. “Mas não vão calar minha voz”, afirmou.