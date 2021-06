Deputados votam liberação de agrotóxicos no Rio Grande do Sul

Esta terça-feira (29) promete ser um dia importante para a pauta ambiental no Rio Grande do Sul. Dois projetos do governo que podem gerar grande impacto no meio ambiente entram na ordem do dia da sessão híbrida: um deles autoriza o uso de agrotóxicos que não são utilizados nos próprios países que os produzem; e o outro é a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que viabiliza a concessão das Unidades de Conservação (UCs) no Estado.

O projeto dos agrotóxicos foi protocolado em regime de urgência pelo Palácio Piratini e, como agora já encerrou o prazo de 30 dias de tramitação, a matéria passa a trancar a pauta do parlamento gaúcho. A proposta já havia sido apresentada no final de 2020, mas acabou sendo retirado da pauta pelo próprio governo. O texto altera uma lei de 1982, de autoria do ex-deputado estadual Antenor Ferrari (MDB), que estabeleceu as regras para uso de agrotóxicos no Rio Grande do Sul. Entre as normas, está a vedação aos pesticidas e biocidas que não são liberados nos próprios países que os produzem.

Quanto à PEC das UCs, trata-se da primeira votação da matéria. Ela precisa ser aprovada em dois turnos, com pelo menos 33 votos. Ao retirar da constituição à vedação a concessão ou cedência das UCs, a proposta viabiliza a intenção do governo de conceder à iniciativa privada os parques de Itapuã, Itapeva, Turvo e Delta do Jacuí.