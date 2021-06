Prefeitos cobram informações sobre 22 novos pedágios no RS

A Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) realizou, nesta quarta-feira (25), uma reunião virtual com os prefeitos dos municípios afetados pelo plano de concessão de rodovias estaduais - para tratar das 22 novas praças de pedágio que podem ser criadas. O encontro foi realizado após o governo do Estado apresentar em coletiva de imprensa detalhes de um estudo para o futuro edital de concessão de rodovias estaduais por 30 anos, previsto para setembro de 2021. Os prefeitos reclamam da falta de informações sobre a criação e manutenção de pedágios.