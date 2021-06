Parlamentares criticam ataque de Bolsonaro a jornalista

Senadores da CPI da Covid emitiram nota em solidariedade à jornalista Laurene Santos, da TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo. Ela foi atacada verbalmente na segunda-feira (21) pelo presidente Jair Bolsonaro, após questioná-lo sobre a multa que recebeu do governo de São Paulo por não utilizar máscara em um passeio com motociclistas.

"Tentar calar e agredir a imprensa é típico de fascistas e de pessoas avessas a democracia brasileira", diz o texto. Entidades de classe e coletivos também reagiram. No Rio Grande do Sul, o Sindicato dos Jornalistas se associou a outras entidades em nota. "As entidades que assinam essa carta não vão jamais naturalizar que uma jornalista mulher, no exercício da sua profissão, seja constrangida dessa forma degradante e ofensiva", diz a nota.