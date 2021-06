Plano Plurianual de Porto Alegre é apresentado a comissão em audiência pública

O Plano Plurianual (PPA) de Porto Alegre que vai vigorar para o quadriênio dos anos de 2022 até 2025 foi apresentado nesta terça-feira (22). A explanação ocorreu em uma audiência publica juntamente com a Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul (Cefor) da Câmara da Capital. A reunião foi coordenada pela presidente da comissão, Bruna Rodrigues (PCdoB).

Urbano Schmitt, secretário adjunto de Planejamento e Assuntos Estratégicos, destacou na reunião que as prioridades do plano são o resgate da zeladoria, combate a pandemia do novo coronavírus e a retomada do crescimento econômico da capital.

O secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel, disse que o objetivo do PPA é manter as contas equilibradas nos próximos quatro anos. "A receita tributária tem se consolidado cada vez mais, diminuindo a nossa dependência de transferências", disse o secretário.

A previsão das receitas e das despesas para o quadriênio é de R$ 36 bilhões. A receita e a despesa estimadas para cada ano devem ser de R$ 8,5 bilhões em 2022, R$ 8,8 bilhões em 2023, R$ 9,2 bilhões em 2024 e R$ 9,4 bilhões em 2025.

O vereador Mauro Zacher (PDT), presente na reunião, afirmou que o Plano Plurianual estava sendo pouco debatido, e disse que a câmara tem a oportunidade de fazer um belo debate e contribuir para a construção do PPA, o parlamentar ainda defendeu a maior concentração de recursos no estímulo à economia local.

Bruna Rodrigues fez críticas ao plano, falando sobre a importância de o PPA dialogar com a crise econômica e sanitária da cidade. "A eficiência não pode estar ligada apenas ao equilíbrio das contas, mas também ao bem-estar social", enfatizou a vereadora.