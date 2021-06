Comissão de Finanças rejeita parecer contra a indicação de Odacir Klein ao Badesul

Em reunião extraordinária nesta segunda-feira (21), a Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle, presidida pelo deputado Luis Augusto Lara (PTB), rejeitou, por 10 votos a 1, o parecer contrário do deputado Giuseppe Riesgo (Novo) ao RDI 31 2021, do Executivo, que indica Odacir Klein para o cargo de diretor-presidente do Badesul Desenvolvimento S.A - Agência de Fomentos/RS. O deputado Frederico Antunes (PP) foi escolhido como novo relator do requerimento.

Antes da votação, houve a arguição pública do indicado e a leitura do relatório à matéria. Em seu parecer, Riesgo citou a Lei das Estatais e decreto estadual que a regulamenta para embasar seu parecer contrário.

Em relação à formação acadêmica e experiência profissional de Klein, o relator salientou ser compatível para o cargo indicado. No entanto, ele esbarraria na vedação imposta pela Lei das Estatais em relação à atuação como dirigente estatutário de partido político (no caso o MDB), tanto no âmbito estadual quanto nacional.

Antes da leitura e votação do parecer, Odacir Klein expôs, resumidamente, seu currículo profissional e político. Na sequência, o indicado respondeu a questionamentos dos parlamentares.

Klein é advogado e técnico em Contabilidade pela Universidade de Passo Fundo. Foi prefeito e vereador de Getúlio Vargas, deputado federal por quatro mandatos, diretor de Recursos Humanos do Banco do Brasil, presidente do Banrisul, ministro dos Transportes, diretor-presidente do BRDE e secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Irrigação.

Também presidiu a extinta Federação das Cooperativas de Trigo e Soja do RS, a Associação Brasileira de Produtores de Milho, a União Brasileira de Biodiesel e Bioquerosene, além de coordenador do Fórum Nacional do Milho. Atualmente, com advogado, integra o Instituto de Pesquisa Gianelli Martins (IPGM), voltado à realização de cursos de extensão, atualização, seminários, eventos e palestras.