TRE gaúcho implementa regime preferencial de teletrabalho a servidores

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul está implementando o regime preferencial de teletrabalho. A Resolução nº 363/2021 foi aprovada em sessão de julgamentos na terça-feira (15), implementando a preferencialidade do trabalho remoto na instituição.

O presidente da corte eleitoral gaúcha, desembargador Arminio Lima da Rosa, afirma que a medida foi estabelecida após boa experiência com o trabalho remoto obrigatório, consequência das medidas de prevenção à Covid-19. Segundo o TRE, a iniciativa busca contribuir com a qualidade de trabalho e de vida dos servidores, além de promover a redução de custos de pessoal e colaborar com a melhora da sustentabilidade socioambiental.

A atividade de teletrabalho é entendida como a modalidade laboral realizada em local diverso daquele estabelecido para a realização do trabalho presencial, mediante a utilização de tecnologias de informação e comunicação. O servidor deverá cumprir metas e prazos estabelecidos no plano de trabalho, acompanhado por um chefe imediato.