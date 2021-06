Governo do RS e região de Caxias do Sul discutem enfrentamento da pandemia

O Gabinete de Crise do governo do Rio Grande do Sul se reuniu por videoconferência com prefeitos, associações regionais e integrantes da região Covid de Caxias do Sul nesta sexta-feira (18). Os representantes foram convocados após reunião da equipe técnica, na quarta (16), para alinhar e discutir ações de enfrentamento à pandemia.

Sistema 3As de Monitoramento Segundo o Estado, a região de Caxias do Sul está com Alerta (no) desde o dia 26 de maio. Na semana, o território apresentou incidência de 308,5 casos confirmados por 100 mil habitantes - que representa um aumento de 18,7% com relação à semana anterior. A incidência é 14,5% superior à média estadual, considerada a 12ª maior registrada no Rio Grande do Sul.

A região pretende implementar a classificação de risco de atividades que oferecem mais chance de contágio do vírus, considerando o potencial econômico da Serra. Também deve ser exigida a assinatura de um termo de responsabilidade por parte dos estabelecimentos comerciais, para reforçar o cumprimento de protocolos obrigatórios de distanciamento e higiene exigidos pelo Sistema 3As.

O Estado ainda afirma que, durante a reunião, os prefeitos pediram reforço das forças de segurança para melhorar a fiscalização. A demanda foi recebida e apoiada pelo vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior.

O governo estadual vem promovendo encontros virtuais com regiões desde semana passada. O monitoramento diário de dados, realizado pelo GT Saúde e o GT Protocolos, concluiu que as medidas adotadas pelas regiões com Alerta não estão sendo suficientes para controlar o contágio da Covid-19. Coordenadas pela secretária de Saúde, Arita Bergmann, já foram realizadas reuniões com Santa Rosa, Ijuí, Passo Fundo, Erechim, Palmeira das Missões, Cachoeira do Sul e Cruz Alta.