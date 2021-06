Lula avalia ir a ato neste sábado, mas aliados temem prejuízo eleitoral

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia a possibilidade de comparecer à manifestação nacional contra o presidente Jair Bolsonaro marcada para sábado (19) e, até esta quarta-feira (16), ponderava tanto conselhos contrários quanto favoráveis à sua presença nas ruas. A tendência, segundo pessoas próximas ao petista ouvidas pela reportagem, era que ele descartasse a hipótese, diante do risco de contaminar eleitoralmente a mobilização, convocada por partidos como PT, PSOL e PCdoB, centrais sindicais, movimentos sociais e organizações estudantis.

Embora em público exista apoio à participação de Lula, nos bastidores se revelou o temor de que o gesto possa servir de combustível para a narrativa bolsonarista que busca tachar os protestos da oposição como evento de apoio ao petista, maior rival de Bolsonaro para as eleições de 2022.

Um dos argumentos que desestimulam a ida foi apresentado por quadros do PT ligados à área da saúde e que acompanham o avanço da pandemia. O alerta foi o de que seria impossível evitar aglomerações em torno do ex-presidente. Lula provavelmente iria ao ato previsto para as 16h na avenida Paulista. O petista não apareceu nos protestos convocados pela oposição em 29 de maio, que viraram a maior manifestação contra o governo na pandemia.

No debate de agora, uma avaliação é a de que uma imagem do ex-presidente cercado por apoiadores, ainda que com todos de máscara, sinalizaria desrespeito às recomendações.