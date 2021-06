CPI pede condução coercitiva e passaporte de Wizard

ele não compareceu A CPI da Covid do Senado pediu a condução coercitiva e apreensão do passaporte do empresário Carlos Wizard. O depoimento do bilionário estava previsto para esta quinta-feira (17), mas. Também estava marcado para ontem o auditor Alexandre Silva Marques, do Tribunal de Contas da União, mas a oitiva será remarcada porque a CPI foi encerrada mais cedo devido ao início da sessão deliberativa do Senado.

Um dos principais alvos da comissão, Carlos Wizard informou à CPI da Covid que está nos Estados Unidos acompanhando o tratamento médico de um parente e propôs prestar depoimento de forma remota, o que não foi aprovado pelos membros da comissão. O empresário estava amparado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) com o direito de permanecer em silêncio na sessão. O bilionário é apontado como um dos integrantes do chamado gabinete paralelo, centro de aconselhamento do presidente Jair Bolsonaro na pandemia e que pregava o negacionismo, com a defesa da hidroxicloroquina e a recusa à vacina.