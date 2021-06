Melo cria a função de prefeito de praça em Porto Alegre

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), concedeu o título à primeira ‘prefeita de praça’ da cidade. Rose Machada será a ‘prefeita’ da Praça Álvaro Coelho Borges, localizada na rua Botafogo, próximo à avenida Erico Verissimo.

O título é simbólico, mas à Dona Rose, foi concedida a missão de cuidar dos equipamentos públicos, acompanhar os serviços de manutenção feitos pelos parceiros e comunicar problemas para que a prefeitura ou o adotante possa realizar o serviço necessário.

Melo anunciou com bastante entusiasmo a nova função em suas redes sociais: “Governança e corresponsabilidade, esse é o caminho! Todo mundo ganha! Vai sair no Diário Oficial e tudo”, postou o prefeito em seu perfil pessoal no Twitter.

A Dona Rose Machado recebendo o certificado e o crachá de Prefeita da Praça Álvaro Coelho Borges. Vai sair no Diário Oficial e tudo! Governança e corresponsabilidade, esse é o caminho! pic.twitter.com/stNbNlFqyO — Sebastião Melo (@SebastiaoMelo) June 17, 2021

O cargo de prefeito de praça é voluntário. O título é dado ao cidadão que adota ou tem um cuidado diferenciado com determinado espaço público. Os prefeitos nomeados terão a sua disposição um grupo no WhatsApp com a equipe da Ouvidoria da Prefeitura e um email específico para a formalização das necessidades.

Também serão realizadas, pela equipe da Prefeitura, treinamentos contínuos para os prefeitos das praças sobre a Central do Cidadão, ferramenta de demanda de serviços da administração pública.