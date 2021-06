Reforma da Previdência deve ser votada nesta segunda-feira

O polêmico projeto de reforma da Previdência Municipal deve ser votado nesta segunda-feira (14) na Câmara de Porto Alegre. A votação já foi adiada duas vezes por falta de quórum. Na semana passada, depois que o prefeito Sebastião Melo (MDB) anunciou novas alterações no texto original, seis entidades que representam servidores públicos declararam apoio ao projeto - o que renovou a esperança da prefeitura de conseguir os votos necessários para a aprovação.

O governo Melo enfrenta dificuldade para conseguir os 24 votos (dois terços dos vereadores), necessários para aprovar as propostas de emenda à Lei Orgânica do Município. Esse tipo de projeto é o equivalente às Propostas de Emenda à Constituição, por isso, necessitam de uma votação expressiva para virarem lei.

Ao que tudo indica, o voto dos dois vereadores do PDT vão ser decisivos - Márcio Bins Ely e Mauro Zacher ainda não anunciaram sua posição em relação à reforma. Em nível federal e estadual, no entanto, pedetistas se posicionaram contra a reforma na Previdência promovida pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e pelo governador Eduardo Leite (PSDB).

De um modo geral, a proposta da prefeitura propõe as mesmas regras da reforma da Previdência federal. Servidores novos só poderiam se aposentar com 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Hoje, a idade é de 60 para homens e 55 para mulheres.

Quanto aos servidores que estão na ativa, eles poderiam optar por pagar um "pedágio" (pagando pelo período que falta para a aposentadoria) ou por um sistema de pontos (que leva em conta anos de contribuição e idade), permitindo que se aposente a partir dos 60 com um valor menor.

Na quarta-feira passada, o governo apresentou uma nova emenda ao projeto, fazendo mais algumas concessões. Por exemplo, propôs que o cálculo da aposentadoria seja feita com a média de 100% dos proventos, não com 90% dos maiores vencimentos, como previa o texto original.

Paralelamente, Melo encaminhou um projeto - que precisa de apenas 19 votos para ser aprovado - aumentando a contribuição previdenciária dos servidores de 14% para 22%. Com isso, a estratégia do Paço Municipal é pressionar municipários a apoiar a reforma ou amargarem um projeto ainda mais penoso. Ou seja, escolherem entre um texto que diminui benefícios da aposentadoria e outro que os onera ainda mais.

Ao argumentar a favor da reforma, na Câmara, em 31 de maio, o prefeito disse que, se a reforma não passasse, seria inevitável aumentar a contribuição ou atrasar salários. "Se não tiver reforma, eu vou pagar primeiro os serviços essenciais, depois eu vou pagar salários", garantiu Melo.

A proposta de reforma vem sendo discutida desde 24 de maio, quando a vice-líder do governo, vereadora Comandante Nádia (DEM), fez um requerimento, pedindo a antecipação do debate da reforma da Previdência. Na ocasião, vereadores debateram a priorização do projeto que muda as regras para a aposentadoria dos servidores.

Contudo, o debate sobre o mérito da proposta só iniciou na sessão de 31 de maio - na qual o próprio prefeito foi à Câmara. Apesar do debate acalorado, a matéria não chegou a ser votada por falta de quórum. A discussão do projeto foi retomada na sessão do dia 7 de junho. Contudo, novamente não houve quórum para votação.

Embora as maiores entidades que representam os servidores permaneçam contra a reforma, na semana passada, seis entidades anunciaram apoio à reforma: Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre (Aiamu), Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre (Apmpa), Associação dos Agentes de Fiscalização do Município de Porto Alegre (Aafim), Associação dos Administradores, Atuários, Contadores, Economistas e Estatísticos do Serviço Público Municipal de Porto Alegre (Acespa), Associação dos Auditores e Técnicos de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (Ascontec), além do Centro de Estudos do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre (Cehps).