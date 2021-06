Pacto federativo precisa ser descentralizado, defende Ziulkoski

De volta à presidência da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski acredita que, além das dificuldades agravadas pela pandemia de Covid-19, os municípios brasileiros ainda sofrem com a concentração de recursos nas mãos da União. Para ele, uma das maiores lideranças do movimento municipalista brasileiro, o País precisa passar por um processo de descentralização do poder político e desconcentração dos recursos.

Ziulkoski foi o idealizador da Marcha dos Prefeitos, um evento da CNM organizado todos os anos em Brasília, que ganhou o respeito no Palácio do Planalto. Vários presidentes faziam questão de participar do evento ou mandar representantes. Mais do que isso: anunciavam todos os anos o atendimento a alguma demanda apresentada pelo movimento municipalista.

Ao comentar as movimentações no Congresso Nacional, que chegou a cogitar uma reforma do pacto federativo em 2020, o líder da CNM acredita hoje que o caminho para reorganizar a relação entre os entes federados é gradativo. "Qualquer coisa que muda radicalmente para um lado, depois se volta para o outro. A questão do pacto federativo também é assim. No passado, cheguei a pensar em propor uma espécie de nova Constituinte para reorganizar o pacto. Mas não daria certo", pondera.

Nesta entrevista ao Jornal do Comércio, ele também cobrou do governo Jair Bolsonaro mais doses para a vacina contra Covid-19 e lamentou que o Planalto tenha negligenciado o processo.

Jornal do Comercio - Quais são os grandes desafios dos municípios em 2021?

Paulo Ziulkoski - Nesse ano e nos próximos, as dificuldades dos municípios estarão mais aprofundadas, em função das consequências que se abateram na humanidade, mais até no Brasil, por conta da pandemia. Entretanto, a questão dos municípios é uma demanda por financiamento das chamadas políticas públicas, principalmente na área social. A União concentra a maior parte da arrecadação, quase 70% de tudo o que é arrecadado. Depois tem as transferências, claro, aí muda o perfil. Mas, inicialmente, enquanto a União arrecada 70%, os municípios arrecadam, eles próprios, menos de 7% (da arrecadação brasileira). Afinal, só existem três impostos municipais: IPTU, IPVA e ISS. Esse perfil concentrador nas mãos da União é o que causa toda a distorção dentro da federação. Então, existem duas palavras-chave (para resolver isso): descentralização e desconcentração. No Brasil, a União arrecada muito e cria políticas para as prefeituras executarem. São mais de 270 programas. Isso é uma forma de desconcentrar (a prestação de serviços públicos). O problema é que mantém o poder nas mãos da União. Os prefeitos têm que estar lá de pires na mão, sempre prestando contas, sem autonomia alguma (porque precisam dos recursos da União). Então, além da desconcentração, deveríamos executar a descentralização, que é confiar na comunidade e no poder local, passando os recursos para a comunidade determinar as diretrizes de onde aplicar. Por isso, o nosso papel aqui na CNM é tentar aglutinar os 5.500 municípios e participar da regulação do que se chama de pacto federativo.

JC - Na campanha eleitoral, o presidente Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, falavam bastante em "mais Brasil, menos Brasília" - numa alusão a uma possível reforma no pacto federativo. O tema chegou a ser discutido no Congresso Nacional. Na sua avaliação, Bolsonaro avançou na descentralização?

Ziulkoski - Não. Pelo contrário, tenta aprofundar cada vez mais (a relação distorcida do pacto federativo). Na realidade, isso não acontece apenas no governo atual, todos os que passaram agiram nessa linha. Todo mundo usa uma expressão bonita, como reforma do pacto federativo, mas se aproveita para colocar (o debate) embaixo do tapete. Não estou criticando o governo, estou reconhecendo que todos (os governos federais) agem mais ou menos da merma forma. Se conseguimos melhorar o pacto federativo, foi a duras penas, através das marchas que a CNM liderou em Brasília.

JC - O senhor pode citar exemplos de aprimoramentos no pacto federativo?

Ziulkoski - O caso da iluminação pública. No final dos anos 1990, início dos 2000, os jornais costumavam dar notícias de que a iluminação pública nesse ou naquele município foi cortada por falta de pagamento. A iluminação da rua, para o cidadão, serve para você ter menos chance de ser assaltado, para poder se defender, para não pisar em um buraco e se machucar. Então, é questão de segurança. Conforme a Constituição, segurança é competência dos estados, não dos municípios. Então, a competência não era clara. Além disso, na época, se cobrava uma coisa chamada TIP, Taxa de Iluminação Pública, que foi considerada inconstitucional. Eu, que era presidente da Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul), tive a assessoria de um tributarista do Estado para redigir uma emenda à Constituição. Fizemos um movimento e, depois de alguns anos de discussão, com muita dificuldade, aprovamos em 2002 essa emenda. Ela definiu que iluminação era competência dos municípios, acabou com a TIP e criou uma contribuição de iluminação pública, que é uma fonte do recurso que não pode ser desviada para outro fim. Esse é um exemplo concreto que envolve bilhões, R$ 70 bilhões, que foram arrecadados e destinados para esse fim.

JC - O debate sobre uma reforma do pacto federativo é antigo, mas, até hoje, nunca surgiu um ambiente político favorável a uma mudança estrutural. Por outro lado, na Marcha dos Prefeitos, o governo federal sempre se sentia na obrigação de enviar um representante para anunciar que atenderia uma pauta municipalista. Com isso, houve avanços na reorganização do pacto federativo.

Ziulkoski - Exatamente isso. As coisas evoluem aos poucos, qualquer coisa que muda radicalmente para um lado, depois se volta para o outro lado. A questão do pacto federativo também é assim. No passado, cheguei a pensar em propor uma espécie de nova Constituinte para reorganizar o pacto. Mas não daria certo. Até porque, hoje, o Brasil é governado por corporações.

JC - Uma das reformas que parece estar andando no Congresso Nacional é a administrativa. Como ela pode afetar os municípios?

Ziulkoski - Vai ter muitos reflexos nos municípios. Essa reforma administrativa vai ser muito útil para os prefeitos, porque ela vai ser vertical, englobando a União, estados e municípios - ao contrário da reforma da Previdência que só incluiu a União. Quanto à reforma administrativa, ainda estamos estudando o tema, participando de debates, não posso adiantar muita coisa. Por exemplo, hoje a gestão pública parte de cinco princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A reforma vai aumentar para 12. A proposta também quer extinguir os cargos de comissão (CC), mas criar cargos de liderança, que substituem CC.

JC - O senhor mencionou como a pandemia agravou as dificuldades enfrentadas pelos municípios. Quanto à vacinação contra a Covid-19, muitos prefeitos fizeram consórcios com cidades vizinhas e assinaram protocolos de intenção de compra com vários laboratórios. Muitos estados também fizeram isso. E a União - a quem compete distribuir as vacinas - comprou a maior parte do que está sendo utilizado no Brasil. Como avalia a distribuição?

Ziulkoski - Nenhum município do Brasil comprou vacinas. O que houve foi o movimento, quase que político, de ocupação de espaço, em alinhar a seguinte tese: vamos fazer um consórcio para comprar a vacina. Nós, da CNM, não entramos nesse debate, porque o SUS (Sistema Único de Saúde) é um sistema consolidado, todo mundo está vendo o papel que ele teve e está tendo. E, no SUS, há uma hierarquização de atribuições. Por exemplo, quem compra a vacina é a União: da varicela, da febre amarela, da raiva, seja qual for, quem compra é a União. O trabalho dela é simples: são quatro linhas que o presidente escreve, autorizando a compra, digamos, de 10 milhões de doses. Joga no orçamento, paga e distribui para população de cada estado. Depois dessa distribuição regionalizada, de acordo com a população de cada estado, os governos estaduais mandam para os seus municípios. Isso está se operacionalizando de maneira normal.

JC - Hoje já se tem conhecimento que o governo federal atrasou o processo de compra das doses. Especialistas explicam que isso resultou não só no atraso da vacinação, como também na aquisição de um número menor de doses, por um preço maior.

Ziulkoski - O problema todo é o seguinte... Esse movimento de alguns municípios foi mais no sentido de pressão. Até porque não adiantaria vacinar só um município se a população das cidades ao redor não estivesse vacinada. Então, o que realmente nós (representantes dos municípios) estamos denunciando há muito tempo - inclusive foi pedida a renúncia do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello - é que a União não fez isso (distribuição rápida das vacinas), o governo não teve a vontade... Ele partiu da tese, acredito eu, da imunidade de rebanho, que significa deixar morrer milhões de pessoas para atingir 70% (de contaminados que sobreviveram e desenvolveram imunidade à Covid-19). Já estamos em quase meio milhão de óbitos.

JC - Como avalia a atuação dos municípios no processo de vacinação, visto que eles são os responsáveis pela aplicação?

Ziulkoski - Na parte das vacinas nos municípios, não tem nenhuma matéria denunciando um município que desviou vacina. Eventualmente, um ou outro, também não é 100%. Mas (nós, dos municípios) estamos cumprindo a nossa parte: a vacina chega na cidade e, no dia seguinte, todo mundo está sendo vacinado. O que falta é vacina. Então, o que a gente (da CNM) vem denunciando e cobrando é que os órgãos responsáveis, como a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), liberem o que têm que liberar, dentro das normas; e o governo que ponha o dinheiro. Porque o governo federal comeu mosca no passado recente, principalmente de agosto, setembro até o final do ano passado. O negacionismo foi claro. E o que nos machuca é que o presidente vai aos veículos de comunicação dizer que o Supremo Tribunal Federal deu atribuição para os município e estados (agirem na pandemia). A política nacional continua sendo da União, eles (do governo federal) não querem assumir essa coordenação. Enfim, nenhum município comprou vacina e não vai comprar. Não é atribuição nossa. A nossa função é cobrar do governo, que deveria ter disposição para adquirir o maior número possível. Se tivesse sido mais ágil no início, como outros países, talvez teríamos mais uns 20% da população vacinada, e milhares de pessoas que acabaram falecendo em função disso ainda estariam vivas.

JC - Muitos municípios comemoraram a aprovação do marco regulatório do saneamento. Aqui no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite (PSDB) anunciou que pretende privatizar a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). O que pensa sobre a venda da Corsan? O novo marco pode melhorar o saneamento nos municípios?

Ziulkoski - Em primeiro lugar, não quero dar opinião sobre venda da Corsan, porque a nossa entidade prima pelo princípio de respeitar. Trabalhamos a questão de Estado, não de governo, nem de partido, de ideologia. Quero abstrair o problema da Corsan. Em nível nacional, o marco regulatório estabeleceu mudanças profundas, só que manteve a titularidade com os municípios. Hoje o município pode, sozinho, adotar toda a política prevista no marco regulatório, que inclui quatro eixos. Eles trabalham a questão da água, esgoto, lixo e encostas e drenagem. Esses quatro itens formam o que se chama de saneamento básico. O município pode fazer isso sozinho. Mas também pode trabalhar em consórcio ou privatizar (esses serviços). Então, está tudo em aberto. E essa questão da Corsan é o governo do Estado que resolve. Agora, o município é diferente. Realmente, a gente sabe que precisa vir dinheiro de fora (do governo), porque, pelos cálculos que a gente tem, não passam de 400 municípios do Brasil que teriam interesse, que seriam sustentáveis nesses projetos (de saneamento).