Comissão que acompanha RRF se reúne com secretário da Fazenda amanhã

O secretário estadual da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, deve se reunir virtualmente nesta quinta-feira (10), às 14h, com os deputados estaduais que compõem a comissão especial que acompanha as negociações do governo do Estado para a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). O encontro deve ser transmitido pelas redes sociais da Assembleia Legislativa.