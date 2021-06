Comissões debatem situação da Lomba do Sabão em Porto Alegre

As comissões de Saúde e Meio Ambiente (Cosmam) e de Urbanização, Transportes e Habitação (Cuthab), da Câmara de Porto Alegre realizaram reunião conjunta para debater a situação na Lomba do Sabão. O encontro ocorreu remotamente, nesta terça-feira (8).

A questão da barragem da Lomba do Sabão é antiga e já havia sido discutida nas comissões em outras ocasiões. Moradores reclamam de mal cheiro, invasão de animais, problemas com o esgoto, além do risco de rompimento da barragem. "Estamos abandonados há anos, não há ajuda da prefeitura na coleta de lixo, por exemplo", afirma Maria Aparecida, moradora da região e integrante do Movimento dos Atingidos pela Barragem.

O presidente da Cosmam, Jessé Sangali (Cidadania), afirma que a situação já chegou até o prefeito Sebastião Melo (MDB), que ficou bastante preocupado com o risco de rompimento da barragem.

Alexandre Garcia, diretor-geral do Dmae, informou que já foi contratado um laudo e que foi enviado a diferentes setores, de acordo com o diretor, a proposta inicial é fazer o controle de pragas que influenciam no sistema da barragem, e é necessária uma autorização para a retirada da vegetação excessiva.

De acordo com o engenheiro Joel Goldenfum, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS, não há risco de rompimento eminente, e sim a necessidade urgente de fazer a manutenção na integridade do maciço da barragem.