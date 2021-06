Nova emenda ao projeto de Reforma da Previdência é protocolada no Legislativo

O Projeto de Lei Complementar do Executivo (PLCE 18/20), que trata da aposentadoria dos servidores vinculados ao regime próprio de Previdência Social, recebeu uma emenda de autoria do Executivo. O líder do governo, Idenir Cecchim, protocolou na Câmara Municipal de Porto Alegre, na tarde desta sexta-feira (4), emenda que é considerada alternativa, minimizando os efeitos negativos nas finanças do Município e no próprio regime de Previdência. Com esta, o PLCE já conta com duas emendas.