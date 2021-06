PP de Porto Alegre oficializa Vitinho Alcântara como presidente do partido

Em convenção municipal realizada pela primeira vez de forma virtual, e algumas presenças direto da Câmara de Vereadores da capital gaúcha, Vitinho Alcântara foi confirmado como o novo presidente do Partido Progressista (PP) de Porto Alegre. A vice-presidente será a vereadora Mônica Leal e o segundo vice-presidente, o vereador Cassiá Carpes. O mandato dos dirigentes é de dois anos. Uma única chapa se inscreveu para o novo diretório municipal e recebeu 136 votos a favor. “Eu prometo muito trabalho na renovação dos nossos quadros das lideranças e muita dedicação ao partido", disse novo presidente.

Para cumprir os protocolos sanitários, as deliberações, como a própria votação, ocorreram on-line ao longo da manhã em grupo privado de WhatsApp. “É uma nova era dos progressistas. Estamos rejuvenescendo a entidade e cumprindo com o seu objetivo de bem administrar e realizar a boa política”, disse o então presidente do Diretório Municipal do Partido Progressista de Porto Alegre, João Carlos Nedel.

Mônica Leal também destacou o momento. “Vamos trabalhar buscando a unidade partidária, e não como uma sigla dividida em diferentes propósitos. Estamos sempre atentos ao que Porto Alegre precisa. A caminhada politica não é nada fácil, e precisamos estar juntos”, disse.

A convenção municipal do PP de Porto Alegre contou com a presença do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que comentou sobre o cenário da pandemia da Covid-19. destacando os desafios que o Brasil enfrenta, tanto na saúde como na polarização dos discursos. "Os partidos são os pilares da vida democrática desse País e tem essa missão de mediar esse cenário ainda mais daqui para frente", comentou.

O ex-prefeito da capital gaúcha, José Fortunati, destacou a nova gestão. “O PP sempre foi muito fiel a cidade de Porto Alegre. A minha relação com o partido sempre foi muito construtiva, em busca de soluções para a cidade. Sei que com a juventude e a experiência do Vitinho, o partido vai ganhar um novo fôlego”, afirma Fortunati.

O encontro contou ainda com alguns debates, como os que abordaram temáticas da juventude, inclusão e igualdade. “Precisamos quebrar a cultura do machismo e do patriarcalismo, de usar mulheres, negros, indígenas e desempregados apenas como discurso. Queremos construir a ponte entre o PP e a população e envolver a nossa juventude nessa discussão”, destacou o vereador Antônio Marcelo Pacheco.

Outra participante foi Susana Bastos, delegada da temática da Cultura e da Juventude do PP. “Hoje é um dia especial e esperamos que nessa caminhada que se inicia possamos estar presencialmente na periferia. O PP olha para a comunidade e queremos estar cada vez mais perto da ponta dos problemas”, disse.

Durante a manhã de sábado (5), o PP Porto Alegre lançou uma campanha de doação de órgãos. Os filiados e lideranças poderão assinar um manifesto comunicando aos seus familiares a decisão de se tornar doador (a). Representantes da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), da Central de Transplantes do Rio Grande do Sul e a ONG Via Vida participaram do evento para falar sobre esse tema com os progressistas.