Morre de Covid prefeito reeleito de Sananduva, conhecido por professor Kiki

Morreu de Covid, nesta quarta-feira (2), o prefeito de Sananduva, Leomar José Foscarini, o professor Kiki. Ele estava em tratamento em Porto Alegre. O velório ocorreu no Centro Esportivo Municipal Victor Camozzato nesta quinta-feira (3). A prefeitura emitiu nota de pesar nas redes sociais. "Não há palavras para expressar a imensa dor da família sananduvense por esta perda." Filiado ao PP, ele estava no exercício do segundo mandato à frente do Executivo. O senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP) lamentou pelas redes sociais a morte do correligionário. "O município e a região perdem uma liderança que sempre trabalhou pelo desenvolvimento e qualificação da nossa gente, com destaque para a o trabalho na presidência da Cirenor - Consórcio Intermunicipal da Região Nordeste do RS", escreveu no Facebook.