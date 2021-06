Queiroz nega ter pedido devassa sobre entorno de Bolsonaro

A defesa de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), afirmou que não solicitou a devassa em sistemas da Receita Federal para identificar a origem dos acessos a dados fiscais do policial militar aposentado.

O CPF de Queiroz foi incluído entre os nove alvos de apuração especial solicitada pela Receita ao Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados), órgão responsável pela guarda das informações dos sistemas da Receita Federal.

O Fisco se negou a informar, até o momento, de quem partiu a ordem para a apuração especial de todo o entorno familiar do presidente, bem como a justificativa legal para a medida.

Conforme o jornal Folha de S.Paulo publicou na quarta-feira, a Receita fez uma devassa para tentar identificar investigações em dados fiscais do presidente Jair Bolsonaro, de seus três filhos políticos, de suas duas ex-mulheres e da primeira-dama, Michelle.

O levantamento foi muito mais amplo do que apontado meses atrás como um movimento apenas da defesa de Flávio contra a investigação da "rachadinha" tocada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.

Atingiu, na verdade, todo o entorno familiar do presidente, incluindo suas duas ex-mulheres com quem dividiu seu patrimônio e que não são alvo da investigação contra o senador. O rastreamento abrangeu 22 sistemas de dados da Receita no período de janeiro de 2015 a setembro de 2020.