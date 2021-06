Bolsonaro fará pronunciamento em cadeia de rádio e TV

O presidente da República, Jair Bolsonaro, fará pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV às 20h30 desta quarta-feira (2). Segundo o anúncio da convocação, a fala terá duração de até 5 minutos.

O tema não foi divulgado.

O último pronunciamento do presidente ocorreu em 23 de março, no meio do pico da segunda onda da pandemia de Covid-19 no País, e o presidente falou sobre a vacinação da população brasileira.