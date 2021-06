Bolsonaro nomeia general Pazuello para atuar em secretaria vinculada à Presidência

O ex-ministro Eduardo Pazuello (Saúde) foi nomeado nesta terça-feira (1º) para um cargo na Secretaria de Assuntos Estratégicos, vinculada à presidência da República. Pazuello será secretário de Estudos Estratégicos no órgão, segundo edição extra do Diário Oficial da União.

prestou depoimento foi reconvocado O ex-ministro é um dos principais alvos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, por ter comandado a pasta durante o agravamento da pandemia no país. Eleao colegiado, quando blindou o presidente Bolsonaro, e

Recentemente, ele participou de um ato político no Rio de Janeiro ao lado de Bolsonaro. Como militar da ativa, a presença do general na manifestação causou constrangimento no comando da Força e Pazuello teve que apresentar explicações em um processo disciplinar.