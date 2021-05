Queiroga visita fabricante de oxigênio em Pernambuco e hospitais

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está visitando o Estado de Pernambuco, que registra aumento nos casos de Covid-19 e pressão no sistema público de saúde. Em sua conta oficial do Twitter, Queiroga relatou que visitou ontem à noite a produção de oxigênio da fabricante White Martins no Estado. "Conhecemos a produção de oxigênio da White Martins, próximo à Recife-PE, e passamos por algumas unidades de saúde de municípios do Agreste Pernambucano", escreveu Queiroga.

No estado, o ministro visitou os hospitais Dr. Paulo da Veiga Pessoa em Gravatá e o hospital de campanha de Bezerros, de acordo com fotos publicadas nas redes sociais das prefeituras. "Vamos atender aos pernambucanos neste momento difícil. Há um problema com oxigênio. O ministério da Saúde vai entregar 148 concentradores de oxigênio (para pacientes hospitalizados com covid-19) e estamos trabalhando na logística de cilindros", disse Queiroga em vídeo antes de embarcar para Pernambuco.

O ministro do Turismo, Gilson Machado, acompanha Queiroga. A previsão é que neste domingo Queiroga visite os municípios de Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Garanhuns.

Agência Estado