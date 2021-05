Presidente do TRE confia na eficiência das urnas eletrônicas

Empossado novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul, o desembargador Arminio José Abreu Lima da Rosa, ao ser questionado em entrevista à imprensa sobre as próximas eleições e a polêmica da eficiência das urnas eletrônicas, disse que esse é o ano para preparar o melhor possível o processo para as eleições de 2022. Ele afirmou que confia no funcionamento das urnas, explicando que cada uma possui um sistema próprio e que isso impediria programas falsos, vírus e qualquer outra tentativa de fraude. O desembargador ainda lembrou que o funcionamento da urna é eficaz tanto para a segurança quanto para o sigilo dos votos, pois os eleitores só têm computados sua presença, e não a ordem em que votaram. “Nosso sistema de urna eletrônica é o mais aperfeiçoado do mundo”, completou.

Sobre as prioridades do TRE para este ano, o desembargador afirma que pretende desenvolver cada vez mais as questões do home office que a quarentena proporcionou. "Eu creio que é uma realidade que veio para ficar, estamos desenvolvendo o trabalho remoto, com proveitos em termos de eficiência e em termos de economia”. O presidente também aposta na informática e diz que está sendo desenvolvido um cartório virtual, permitindo ao eleitor usufruir dos serviços do TRE sem necessidade de presença física e deslocamento.

Outro tema bastante comentado na coletiva foi o combate à desinformação. O desembargador frisou a importância de coibir informações falsas e os esforços do TRE vai fazer para evitar a propagação das fake news. A posse do novo presidente da corte eleitoral ocorreu na tarde desta sexta-feira (28), em cerimônia presencial, no plenário do TRE, seguindo os protocolos sanitários necessários para evitar o contágio da Covid-19. Entre as autoridades, compareceu o governador Eduardo Leite (PSDB). A coletiva de imprensa foi realizada de forma remota.