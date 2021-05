Comissão discute déficit de R$ 931 milhões na Capital

Na manhã dessa terça-feira (25), foi realizada a apresentação e análise de metas fiscais da prefeitura no primeiro quadrimestre do ano, ocorrida na Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul (Cefor), da Câmara de Porto Alegre.

A audiência publica foi presidida pela vereadora e presidente da Cefor, Bruna Rodrigues (PCdoB), e ocorreu remotamente, via zoom.

Rodrigo Fantinel, Secretário municipal da Fazenda de Porto Alegre, afirma que a capital gaúcha apresentou um déficit de R$ 931 milhões no primeiro quadrimestre do ano. Fantinel alega que, por mais que o número pareça ruim, ele não deve se repetir nos próximos meses, devido a uma expectativa de um fechamento de contas no fim de 2021 com um superávit de R$ 464 milhões. O secretario ainda afirma que, a queda de 5,1% das receitas totais da cidade em comparação com o ano passado é por conta dos gastos com a pandemia e repasses do governo federal.