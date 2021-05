Legislativo discute projeto sobre reforma da Previdência

A vereadora Comandante Nadia (DEM) solicitou a discussão do PELO 002/21, que diz respeito a reforma do Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre (Previmpa), como prioridade na ordem do dia. Os vereadores da oposição foram contrários ao requerimento e têm restrições ao projeto.

Entre os argumentos, a oposição alega que não foi respeitada a reunião do colégio de líderes, na qual foi combinado que a prioridade de discussão seriam as pautas dedicadas ao combate da Covid-19

"Essa é atitude que a vice-líder do governo tem adotado como prática de aprovar projetos do Executivo em requerimento do plenário. No colégio de líderes adotamos outro critério de prioridade. Se for assim o governo perde a credibilidade de discutir com a oposição e com a população", afirma o vereador Aldacir Oliboni (PT)

O vereador Mauro Pinheiro (PL) afirma que a arrecadação dos servidores públicos diminuiu, e por isso a reforma é necessária no município. "Estamos deixando de fazer investimentos em outras áreas para garantir a aposentadoria de algumas pessoas", argumentou.