Prefeito de São Borja será o novo presidente da Famurs

A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) ratificou, nesta segunda-feira (24), o nome de Eduardo Bonotto (PP), prefeito de São Borja, como novo presidente da entidade. O gestor será empossado em julho, durante o 40º Congresso de Municípios do RS, e estará à frente do cargo pelo período de um ano.

sucederá Maneco Hassen (PTD) Bonotto, que, ex-prefeito de Taquari, no comando da Famurs, foi indicado por seu partido, o PP, e eleito com 228 votos de prefeitos e vice-prefeitos.

Segundo o novo presidente, sua gestão será pautada pelo diálogo e priorizará os cuidados com a saúde e a retomada da economia. "Independentemente de ideologias ou cores partidárias, quero deixar uma marca progressista na gestão”, declarou Bonotto.

Ele destacou os desafios do municipalismo, em meio à crise sanitária, e enfatizou a recuperação econômica, a manutenção de diversos serviços pós-pandemia e as reformas que estão no Parlamento como fundamentais.

A indicação de Bonotto obedece a um acordo firmado entre os partidos que detêm o maior número de prefeituras no Estado. Estabelecido em 2005, o acerto determina o rodízio de legendas na direção da entidade entre 2021 e 2024.

Como o PP foi o partido com maior número de prefeitos eleitos em 2020, obteve o direito de escolher o presidente da entidade para 2021. As próximas siglas a indicarem nomes para a direção da entidade são MDB, PDT e PTB.

Vindo da iniciativa privada, Bonotto tem 40 anos e foi eleito prefeito em 2016, sendo reeleito em 2020 como o prefeito mais votado de São Borja, sua cidade natal. Pela região, já presidiu a Associação dos Municípios da Fronteira Oeste (Amfro).