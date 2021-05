AGU defende inovação como caminho para o País sair da crise

O advogado-geral da União (AGU), André Mendonça, palestrou na manhã desta sexta-feira (21), em um café da manhã promovido pelo Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS). Nos assuntos, uma mescla de posições políticas do governo e ideias a respeito da sociedade e do futuro do País.

Mendonça salientou as linhas principais de ação do governo do presidente Jair Bolsonaro, afirmando que os brasileiros acharam que era o momento de uma ruptura com o que o antecedeu e, por isso, o elegeu em 2018. "Não há ser humano sem liberdade. Quem diz isso é Immanuel Kant. Liberdade não é libertinagem, não é vida sem regra. Nosso governo fincou bandeira no valor da liberdade, mas é contra a libertinagem, a libertinagem moral, a libertinagem na administração pública", afirmou.

Falando para uma plateia formada, principalmente, por empresários e políticos, Mendonça salientou a importância de que sejam dadas oportunidade para os jovens, principal foco da atuação do CIEE-RS. "Precisamos mesclar experiência com inovação. A inovação, geralmente, vem dos mais jovens. Eles querem romper culturas, procedimentos. A inovação é tão importante que, no âmbito da reforma administrativa, inserimos na administração pública o princípio da inovação. Inovação pressupõe não só fazer algo diferente, mas também dar à pessoa que quer inovar o direito ao erro. Hoje o administrador público, o servidor público, não tem direito de errar inovando. Quando projetos importantes, transformadores da sociedade não emperram porque tivemos medo de inovar?", enfatizou.

O AGU aproveitou a oportunidade para defender o governo Bolsonaro e sua atuação durante a pandemia, dizendo, inclusive, que tomou cloroquina. Ele informou, também, que o governo está preparando um novo programa social “mais robusto que o Bolsa Família”.

Uma das bandeiras do governo federal, a valorização da iniciativa privada também esteve na pauta do AGU. "A cidadania pressupõe o público e o privado. Me chateia muito a ideia de que o público é inimigo do privado. Muitos servidores públicos, muitos políticos, tem uma visão de que são mundos que rivalizam. Mas, na verdade, são mundos que devem cooperar. O público existe para o privado, para servir ao privado, sejam os cidadãos ou as empresas. Se quero garantir emprego, tenho de garantir empregador", apontou Mendonça.

Falando especificamente sobre o Estado, Mendonça salientou a necessidade de que o RS volte a crescer. "O País precisa que o Rio Grande do Sul recupere seu protagonismo. O Rio Grande do Sul fortalecido, fortalece o País todo. O gaúcho é um inconformado com o status quo. Vocês têm no DNA um quê de rebeldia com o que é errado. O Brasil precisa que os gaúchos, no seio de uma crise, com esse espírito lutador e bravo, se reergam para ajudar a reerguer o nosso país."