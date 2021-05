Ao vivo: Acompanhe o segundo dia de depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello

A CPI da Covid retoma na manhã desta quinta-feria (20) o depoimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Após mais de sete horas de questionamentos nesta quarta-feira (19), a reunião teve de ser suspensa devido às votações no Plenário do Senado. O presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), avisou que ainda estão inscritos 24 senadores para fazer perguntas ao ex-ministro.

Acompanhe ao vivo o depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello.

Enquanto aguardava a retomada da sessão na quarta, Pazuello teria sofrido de vaso vagal, que é uma perda de consciência . Ao deixar o Senado, o ex-ministro negou que tenha tido algum mal estar.

O vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e o relator, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmaram que Pazuello mentiu várias vezes aos senadores, além de omitir informações.

Para Randolfe, as contradições do depoimento mostram que Pazuello terá de ser acareado com outros depoentes da CPI. Para Renan, Pazuello estava “fingindo responder” e negou as próprias declarações que fez anteriormente.