Depoimento de Pazuello está marcado para esta quarta-feira

Nesta quarta-feira (19), será a vez do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid. Nesta terça-feira (18), após mais de sete horas de, os membros da comissão avaliaram que as declarações de Araújo devem complicar a situação de Pazuello. Apesar da defesa das ações do governo federal durante a pandemia, o testemunho do ex-ministro das Relações Exteriores foi marcado pelo apontamento, repetidas vezes, de que as ações do Itamaraty estiveram vinculadas às orientações do Ministério da Saúde.