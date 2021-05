Wajngarten admite à CPI da Covid que governo ignorou Pfizer

"Imagina a situação:", afirmou Flávio, filho "01" de Bolsonaro, ao dizer que o relator queria transformar a CPI em palanque eleitoral. "Vagabundo é você, que roubou dinheiro do pessoal do seu gabinete", retrucou Renan. "Vá se f...!", devolveu Flávio, que foi denunciado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no processo das "rachadinhas". Mais tarde, nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro escreveu: "Com mais de 10 inquéritos no STF, Renan tem moral para querer prender alguém?"