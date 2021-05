Professores se reúnem com Gabriel Souza e pedem vacinação da categoria

O presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza (MDB), recebeu, nesta quarta-feira (12) na Assembleia Legislativa representantes dos profissionais da educação e pais e mães de alunos - que cobraram medidas que garantam a vacinação de professores e outros trabalhadores das escolas. No mesmo dia, o presidente assinou um ofício enviado ao governador Eduardo Leite (PSDB), através do qual solicita o início imediato da vacinação dos professores e demais trabalhadores da educação no Rio Grande do Sul. A deputada estadual Sofia Cavedon (PT) - que é professora - também participou da reunião

No ofício, Souza menciona as decisões judiciais, em primeiro e segunda instâncias, que autorizam a vacinação dos educadores, bem como o retorno escalonado das aulas presenciais nas redes pública e privada. "Fazemos este pedido considerando a importância da educação para a sociedade, especialmente para as novas gerações de gaúchos. É preciso dar segurança no retorno às aulas", comentou Gabriel Souza.

Durante o encontro, duas professoras da rede privada, Rosimeri Passos Bernardes e Rosana Rego, além da mãe Paula Pinhal, entregaram ao presidente do Parlamento uma carta assinada por mais de 25 mil pessoas, pedindo a prioridade da vacinação aos educadores, principalmente os dos anos iniciais e dos primeiros anos do ensino fundamental, que podem retornar antes dos demais.

Sofia pediu que a Assembleia vote com urgência o projeto de sua autoria que propõe que "não poderá ser exigido o exercício da atividade profissional de forma presencial sem que o Estado tenha disponibilizado a vacina à categoria". "Já que o governo quer retornar as aulas presenciais, a prioridade deve ser vacinar e buscar a imunização da categoria. Nós queremos retomar as aulas, mas com segurança."

O diretor de Assuntos Jurídicos do Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinpro), Cássio Bessa, destacou a importância de incluir os funcionários das escolas no processo prioritário de vacinação. "Não adianta vacinar só o professor, a merendeira, a secretárias, todos temos contato com os alunos. Todos nós queremos voltar para a sala de aula, mas o perigo é muito grande. Nós, da rede privada, abrimos em fevereiro e vários colegas contraíram o vírus. Se a casa entende que a educação é essencial, deve reconhecer os educadores como tal".

Nesta quinta-feira (13), a partir das 17h30min, a Assembleia Legislativa realizará o debate "A Escola do Futuro. Como recuperar o atraso no pós-pandemia". A atividade integra a série de seminários "O RS pós-pandemia - reflexões e caminhos para o futuro do Estado", que iniciou em abril para discutir o futuro do Estado.