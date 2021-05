Aprovada a criação do programa de inovação tecnológica na Capital

Os vereadores de Porto Alegre aprovaram projeto que institui o programa de inovação tecnológica na Capital. A matéria foi votada na noite desta segunda-feira (11), em sessão ordinária na Câmara de Porto Alegre, por 25 votos favoráveis contra 8. De iniciativa do Executivo, o Projeto de Lei Complementar 003/21 foi liderado pelo vice-prefeito Ricardo Gomes (DEM).

O projeto prevê alíquota de 2% de Impostos Sob Serviços (ISS) para empresas de base tecnológica e instituições de ciências e tecnologias da capital. Além disso ele institui o Creative, um programa de fomento às empresas de base tecnológica, assim como a difusão da cultura do conhecimento e inovação de setores de alta tecnologia de Porto Alegre. De acordo com o vice-prefeito, o projeto tem como objetivo atrair oportunidades para a Capital.

Entre os motivos para o projeto, se destacam a necessidade de mais investimento na dinâmica da economia tecnológica, visto as demandas da atualidade como o home-office, intensificado pela pandemia do novo coronavírus. O projeto também visa a atração de novas empresas para gerar renda e empregos na capital, como reitera o secretario municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel. O gerenciamento do programa ficara a cargo do Gabinete de Inovação, órgão subordinado diretamente ao gabinete do prefeito, e terá gestão compartilhada com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e a Secretaria da Fazenda.

Os setores estratégicos de alta tecnologia são: fabricação e desenvolvimento em sistemas de telecomunicações, fabricação de equipamentos e serviços de informática, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, design em sistemas de tecnologia, laboratórios de ensaios e testes de qualidade, instrumentos de precisão e de automação industrial, biotecnologia, nanotecnologia, novos materiais e tecnologias em saúde e em meio ambiente.