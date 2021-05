Presidente da Anvisa diz que se arrepende de ir a manifestação com Bolsonaro

O presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, disse, nesta terça-feira (11), que se arrepende de ter participado de uma manifestação ao lado do presidente Jair Bolsonaro em 15 de março do ano passado. Torres foi questionado sobre o episódio na CPI da Covid. "Estive no Planalto porque tinha uma conversa com o presidente. Havia uma manifestação naquele dia em frente ao Palácio, e, quando cheguei, o presidente deslocou-se para a proximidade de seus apoiadores, é comum o presidente ter essa interação com o público". Torres disse ter cumprimentado todos com o cotovelo e afirmou que naquela época ainda havia dúvida sobre a eficácia do uso de máscaras. "Não refleti a imagem negativa que isso passaria e certamente depois disso nunca mais houve esse tipo de comportamento meu." Ele reforçou que discorda da atitude do presidente quando estimula aglomerações.