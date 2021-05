Beto Fantinel vai relatar processo de cassação do deputado Ruy Irigaray

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Ao iniciar os trabalhos, nesta segunda-feira (10), a subcomissão processante da Comissão de Ética Parlamentar que analisa o caso do deputado Ruy Irigaray (PSL) escolheu o relator, revisor e vogal. O deputado estadual Beto Fantinel (MDB) será o relator; Mateus Wesp (PSDB), o revisor; e Dalciso Oliveira (PSB), o vogal. Na mesma sessão, os parlamentares comunicaram oficialmente ao deputado do PSL que as denúncias contra ele foram aceitas. Agora, Irigaray terá o prazo de cinco sessões para apresentar a sua defesa.

Irigaray está sendo investigado pelo Ministério Público e a Polícia Civil por, pelo menos, três irregularidades: contratar assessores parlamentares para trabalharem em atividades não relacionadas ao mandato, como reformas na casa da sogra, cuidar dos seus filhos e passear com os cachorros; solicitar que os assessores devolvessem parte dos salários (prática conhecida por "rachadinha"); e por manter perfis falsos nas redes sociais para promover ataques coordenados contra adversários políticos. A acusação foi tornada pública após veiculação de reportagens no programa Fantástico, da Rede Globo, no dia 14 de fevereiro.

Na quinta-feira passada, o corregedor da Comissão de Ética, Tiago Simon (MDB), considerou que havia evidências suficientes para abrir um processo contra Irigaray.