CPI quer investigar ação de ex-chanceler pró-cloroquina

Os senadores que compõem a CPI da Covid pretendem investigar o ex-chanceler Ernesto Araújo por ter usado o Itamaraty para garantir o fornecimento de cloroquina no Brasil. A apuração é da Folhapress.

O depoimento, que inicialmente estava previsto para esta semana, foi adiado para o próximo dia 18. Conforme revelou o jornal Folha de S.Paulo, o ex-ministro das Relações Exteriores mobilizou o aparato diplomático brasileiro para agir junto a outros países e evitar o desabastecimento do medicamento no país, mesmo após a Organização Mundial da Saúde (OMS) ter interrompido testes clínicos com a droga e depois de associações médicas terem alertado para a ineficácia e o risco de efeitos colaterais.

A corrida do Itamaraty atrás da cloroquina começou pouco depois de o presidente Jair Bolsonaro falar em "possível cura para a doença" em suas redes sociais, em 21 de março do ano passado. Durante todo o mês de abril de 2020, houve inúmeros pedidos do Itamaraty para obtenção de cloroquina - defendida por Bolsonaro como cura para a Covid-19. A reportagem mostrou também que o empenho do Itamaraty para garantir vacinas e medicamentos da China foi muito menor do que o dedicado à cloroquina.

Até novembro de 2020, o ministério não havia enviado instruções específicas para diplomatas prospectarem potenciais fornecedores de vacinas ou medicamentos na China, segundo pessoas envolvidas em negociações.

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), afirmou nesta segunda-feira que Ernesto será questionado, em seu depoimento na comissão, sobre os esforços para a compra de cloroquina.

Segundo Aziz, os senadores apelaram inúmeras vezes a Ernesto, quando estava no cargo, para fazer esforços internacionais para comprar vacinas. Para o presidente da CPI, o depoimento do ex-chanceler vai ajudar a apurar o papel do Itamaraty na compra de vacinas e medicamentos contra a Covid. "Ele fez esforços para comprar cloroquina, que não funciona, e negligenciou compra de vacinas, que funcionam."

Ernesto pediu demissão em março após pressão da cúpula do Congresso, que o acusava de omissão no combate à pandemia - ele é apontado como um dos responsáveis pelo fracasso na negociação entre os governos brasileiro e indiano para a compra de um lote de vacinas contra a Covid.

O Senado se tornou o grande foco de atrito com o ex-chanceler.

O episódio mais recente, considerado estopim para a saída, foi uma postagem nas redes sociais do ex-ministro, na qual insinua uma ligação do Senado com o lobby chinês pelo 5G, o que, segundo ele, estaria por trás da pressão para derrubá-lo. Horas após deixar o comando do Ministério das Relações Exteriores, Ernesto publicou sua carta de demissão, entregue a Bolsonaro.

No texto, ele se queixa de "uma narrativa falsa e hipócrita, a serviço de interesses escusos nacionais e estrangeiros, segundo a qual minha atuação prejudicaria a obtenção de vacinas".

O depoimento mais aguardado pelos membros da CPI é o de Wajngarten. Recentemente, ele culpou o Ministério da Saúde, então sob o comando do general Eduardo Pazuello, pela atual baixa oferta de vacinas contra a Covid no Brasil, mas tentou eximir Bolsonaro de responsabilidade.