Após ataque de Bolsonaro à China, governadores pedem reunião com embaixador

Wellington Dias (PT-PI), presidente do Fórum dos Governadores, enviou à embaixada da China um pedido de audiência virtual com Yang WaBRnming, representante do país no Brasil, para tentar contornar o mal-estar gerado por novo ataque de Jair Bolsonaro.

O presidente sugeriu que a China teria se beneficiado economicamente da pandemia e afirmou que a Covid pode ter sido criada em laboratório - ecoando tese que não encontra respaldo em investigação da OMS sobre as possíveis origens do vírus. Ele ainda insinuou que o país asiático poderia estar fazendo uso do vírus como estratégia de guerra bacteriológica.

Os governadores querem enfatizar ao embaixador chinês que discordam de Bolsonaro e que são agradecidos pelo fornecimento de insumos para produção de vacinas.

A direção do Instituto Butantan afirmou nesta quinta-feira (6) que as declarações de Bolsonaro afetam a liberação de insumos pelas autoridades daquele país.

"Pode faltar (insumos)? Pode faltar. E aí nós temos que debitar isso principalmente ao nosso governo federal que tem remado contra. Essa é a grande conclusão", disse Dimas Covas, diretor do Butantan.

Ela acrescentou que até dia 14 há compromisso de entrega de vacina, de um lote que totaliza 5 milhões de doses, e que depois disso não haverá mais matéria-prima para processar.

Folhapress