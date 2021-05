STF retirar site do ar após indício de ataque hacker e aciona Polícia Federal

Diante de indícios de que sofreu um ataque de hackers, o Supremo Tribunal Federal (STF) retirou o site da corte do ar e acionou a Polícia Federal para investigar o caso. Por meio de nota, acessada ao tentar abrir a página (íntegra no fim da matéria), o Supremo afirma que, segundo "informações preliminares", não houve comprometimento de informações sigilosas.

A página do tribunal na internet está fora do ar desde quinta-feira (6) e o planejamento do Supremo é retomar gradualmente os serviços online nesta sexta-feira (7). A suspeita de invasão hacker no sistema da corte ocorreu após técnicos identificarem aumento expressivo no número de acessos ao site que fogem ao padrão.

O STF tem experimentado nos últimos anos um crescimento nos acessos ao portal devido a robôs desenvolvidos por empresas e profissionais ligados ao direito que, de maneira lícita, capturam dados públicos da corte para levantamentos e estudos. Nesta semana, porém, os registros de entrada no site da corte foram ainda maiores que o normal.

O Supremo, no entanto, afirma que "o acesso fora do padrão foi contido enquanto ainda estava em andamento e, segundo informações preliminares, somente dados públicos ou de características técnicas do ambiente foram acessados, sem comprometimento de informações sigilosas".

O caso está sendo investigado de maneira sigilosa pela PF em parceria com profissionais de segurança da tecnologia da informação do STF.

Nos bastidores, técnicos da corte afirmam que esta situação foi diferente da que ocorreu no Superior Tribunal de Justiça (STJ) porque em nenhum momento o Supremo perdeu o comando do sistema da corte. No fim do ano passado, o STJ sofreu um ataque hacker e ficou alguns dias fora do ar, sem que servidores e ministros conseguissem acessar processos digitalizados, e-mails e outros sistemas internos da corte.

"No episódio desta quinta, segundo as informações já depuradas, o acesso não teve intuito de 'sequestro' de ambiente, mas apenas de obtenção de dados", diz a nota do STF.

O Supremo afirma que todos os sistemas que garantem a atuação jurisdicional da corte seguiram funcionando normalmente, sem a necessidade de desligamento. Esse é o caso, por exemplo, do peticionamento eletrônico, sistema da corte usado por advogados para protocolarem peças virtualmente nos processos.

Mesmo assim, o STF deve prorrogar prazos processuais e estender a sessão do plenário virtual da corte que estava programado para acabar nesta sexta-feira (7).

Confira a íntegra da nota do STF

" Nota de esclarecimento

O Supremo Tribunal Federal identificou um acesso fora do padrão em seu portal nesta quinta-feira (6). Para garantir a segurança das informações, o site foi retirado do ar para usuários externos e foram iniciadas análises em diversas de suas páginas. A equipe técnica trabalha para retomada gradual dos serviços a partir desta sexta (7).

O acesso fora do padrão foi contido enquanto ainda estava em andamento e, segundo informações preliminares, somente dados públicos ou de características técnicas do ambiente foram acessados, sem comprometimento de informações sigilosas.

Todos os sistemas que garantem a atuação jurisdicional do STF, como peticionamento eletrônico, seguiram funcionando adequadamente, sem a necessidade de desligamento.

O caso está sob a apuração sigilosa das autoridades competentes.

Aumento de acessos

Recentemente, o Supremo tem experimentado um aumento expressivo na quantidade de acessos no portal por meio de "robôs" adotados por empresas, entidades e outros profissionais ligados ao direito que capturam dados públicos, como andamento processual e jurisprudência, para uso lícito.

Nos casos em que os sistemas do Tribunal não identificam de imediato se a alta quantidade de acessos é oriunda de um “robô do bem” ou de um hacker com intenções ilícitas, medidas são adotadas para reforço da segurança de suas portas de entradas. No episódio desta quinta, segundo as informações já depuradas, o acesso não teve intuito de "sequestro" de ambiente, mas apenas de obtenção de dados.

O STF lamenta eventuais transtornos causados a cidadãos, operadores do direito, jornalistas, entidades e empresas em razão da interrupção momentânea do serviço, mas ressalta absoluto compromisso com a transparência e a segurança da informação."

Folhapress