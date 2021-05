Capital reúne gestores para prestar contas no Dia da Transparência

O primeiro Dia de Transparência com foco nos eixos Gestão, Desenvolvimento Econômico, Serviços Públicos e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Porto Alegre ocorreu nesta quinta-feira (6), reunindo os secretários municipais. A iniciativa, que deve ocorrer de maneira trimestral, partiu do Gabinete do Prefeito e da Secretaria de Transparência e Controladoria e tem o objetivo de prestar contas à sociedade de forma transparente, acerca dos atos de gestão praticados e recursos empregados pelos órgãos.

De acordo com o secretário da SMTC, Gustavo Ferenci, a reunião tem a intenção de mobilizar os secretários para seguir garantindo o direito de participação dos cidadãos porto-alegrenses na administração pública. "Estimular a prestação dos serviços públicos com mais qualidade também é um dos nossos desafios." Para o Controlador-geral da capital, Silvio Zago, uma das diretrizes é orientar os gestores afim de evitar potencial dano ao patrimônio do erário público. "Em três intervenções da auditoria interna, realizadas em abril, por exemplo, economizamos R$ 800 mil na revisão do orçamento em obras que estão na eminência de que o edital seja lançado, ou obras que estão ocorrendo", relatou.