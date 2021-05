OAB solicita imediata expedição de alvarás por agendamento ao TJ

Diante da notícia divulgada pelo Tribunal de Justiça (TJ) do Rio Grande do Sul, na quarta-feira, de que a expedição de Alvarás Eletrônicos se encontra indisponível, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Rio Grande do Sul requereu, nesta quinta-feira, em medida de urgência, que seja viabilizada a expedição dos alvarás por agendamento em todos os casos que já se encontram disponíveis os valores para tanto.

O sistema do TJ apresenta instabilidade desde o dia 28 de abril após um ataque hacker que afetou a rede de informática do órgão. Para que sejam realizadas as operações, o presidente da OAB, Ricardo Breier, asseverou, no ofício, que o Judiciário deve viabilizar que tais valores não fiquem paralisados, "sob pena de irreparáveis prejuízos à cidadania gaúcha."