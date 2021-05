Legislativo da Capital autoriza novos empreendimentos com débitos

Rariane Costa

Cem dias após o início da Legislatura os vereadores de Porto Alegre retomaram nesta quarta-feira (5) os trabalhos no plenário Otávio Rocha de maneira híbrida e aprovaram o projeto de autoria do vereador Moisés Barboza (PSDB) por 26 votos a 10. A proposta altera o artigo 15-A da Lei Complementar nº 7/1973 - que trata dos tributos de competência do município. O texto inicial foi modificado com a aprovação de emenda, por 34 votos a 2, proposta pelo autor. Agora, a aprovação de parcelamento do solo para condomínios e loteamentos, bem como as edificações referentes a condomínios, poderão ser realizadas mesmo com débitos relativos ao imóvel. Para receber a Carta de Habitação ou emissão do Termo de Recebimento de Urbanização, o contribuinte deverá quitar totalmente os débitos.