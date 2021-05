Danrlei quer reabrir quadras esportivas até a próxima segunda-feira

Secretaria de Esportes e Lazer O deputado federal Danrlei de Deus (PSD) assumiu na tarde desta terça-feira (4), em cerimônia virtual junto ao governador Eduardo Leite (PSDB), a. Ao assumir, revelou que espera anunciar até a próxima segunda-feira (10) a reabertura de quadras esportivas alugadas para partidas de futebol e outros esportes. Os estabelecimentos que alugam esse tipo de espaços têm operado com restrições devido à pandemia de coronavírus.

Depois de assumir, Danrlei disse que já conversou com governador sobre a reabertura de negócios ligados ao esporte, como as quadras alugadas para partidas de futebol. "Já conversei com o governador sobre isso. Ele deu abertura para que a gente converse com o gabinete de crise. Quem sabe, a gente possa anunciar a volta das quadras e complexos esportivos até o fim desta semana ou, no máximo, na próxima segunda-feira. Tudo dentro dos protocolos sanitários, como o governo vem fazendo. É importante que as pessoas voltem a praticar esportes".

Durante a cerimônia virtual de posse, o novo secretário defendeu que a reabertura de atividades esportivas são essenciais à saúde da população. "Muitos, em função da necessidade de isolamento, tiveram que abandonar caminhadas, corridas, academia e tantas outras atividades, e com isso viram a saúde mental afetada. Precisamos olhar para todos, é urgente a retomada de uma rotina saudável. Cabe às secretarias incentivar a retomada oferecendo programas específicos a fim de fomentar tal prática", disse.

Danrlei afirmou ainda que, entre os desafios de longo prazo, sua prioridade será a realização de um plano desportivo para o estado, com diretrizes e metas para os próximos dez anos. Leite agradeceu a confiança de seu secretariado e renovou o compromisso com políticas públicas no esporte. Segundo o governador as medidas são para "levar nesses tempos difíceis estruturas qualificadas e políticas que permitam à população ter, através do esporte, saúde física e mental. E nas diversas modalidades esportivas, dar o suporte necessário aos atletas gaúchos."

Ex-goleiro do Grêmio e com atuação voltada ao esporte na Câmara dos Deputados, Danrlei de Deus assume o cargo deixado por Francisco Vargas (Republicanos).