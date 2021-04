Governo paga folha integral de abril nesta sexta-feira

O Tesouro do Estado confirmou o pagamento do valor integral da folha do funcionalismo, nesta sexta-feira (30), referente à folha de abril . Este é o sexto mês consecutivo que os contracheques são pagos com regularidade aos 339 mil vínculos (100% da folha de pessoal). A quarta parcela do 13º salário de 2019 também será paga dia 30, somando mais R$ 124,3 milhões.