Eduardo Leite anuncia salários em dia até junho

O governador Eduardo Leite (PSDB) anunciou, nesta quinta-feira (29), que o salário dos servidores públicos será mantido em dia até junho. Depois de o Estado passar 57 meses com a folha atrasada, o pagamento voltou a ser efetuado normalmente em novembro de 2020.

"Estamos garantindo que nos próximos dois meses, maio e junho, iremos manter os pagamentos nas datas corretas, fechando um ciclo de oito meses de respeito a um compromisso básico que temos com os nossos servidores", anunciou o governador.

O Tesouro do Estado também confirmou o(30), referente à folha de abril do funcionalismo. Este é o sexto mês consecutivo que os contracheques são pagos com regularidade aos 339 mil vínculos (100% da folha de pessoal). A quarta parcela do 13º salário de 2019 também será paga dia 30, somando mais R$ 124,3 milhões.