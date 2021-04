Eduardo Bonotto, de São Borja, é eleito novo presidente da Famurs

O prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto (PP), será o novo presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs). Ele foi eleito, nesta quinta-feira (29), para comandar a entidade na gestão 2021/2022. Bonotto venceu o pleito ao obter 128 votos de prefeitos e vices do PP. Também disputaram a indicação do partido os prefeitos de General Câmara, Helton Barreto, e de Dom Pedrito, Mário Augusto Gonçalves, que receberam, respectivamente, 23 e 104 votos.