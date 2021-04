Tribunal Regional Eleitoral gaúcho elege novo presidente

Em sessão do pleno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (27), foram realizadas as eleições do novo presidente e do novo vice-presidente e corregedor do TRE, para o período de um ano, até maio de 2022. O desembargador Arminio José Abreu Lima da Rosa ocupará a presidência, e o desembargador Francisco José Moesch será o vice-presidente e corregedor regional eleitoral. O resultado veio por aclamação e a cerimônia de posse acontece no dia 28 de maio.

O futuro presidente da Justiça Eleitoral gaúcha é natural de Porto Alegre e bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), em 1975. Atuou nas comarcas de Estância Velha, Guaíba, Santa Maria, Canoas e Porto Alegre. Lecionou na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), no Curso de Especialização em Processo Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Escola Superior da Magistratura e na Escola Superior do Ministério Público. Em 22 de maio de 2020, tomou posse como Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral do TRE do Rio Grande do Sul.

Já o desembargador Francisco Moesch, que acumulará os cargos de vice-presidente e corregedor, é natural de Estrela. Graduado em Direito pela Pucrs, em Administração de Empresas pela Ufrgs e em Administração Pública também pela Ufrgs. É especialista em Direito do Trabalho pela Pucrs e especialista em Direito Tributário pela Ufrgs. Exerceu a Advocacia de 1972 a 1995, perante a Justiça Estadual e Federal, Tribunais de Contas, Administrativos e Desportivos, e Tribunais Superiores. É desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul desde maio de 1998, onde foi vice-presidente (2014-2016), e atualmente preside a 22ª Câmara Cível e o Conselho de Relações Institucionais do Tribunal de Justiça.