PSB abre discussões com foco na disputa ao Piratini

Em reunião virtual na manhã deste sábado (24), o diretório estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB) autorizou o início das tratativas da pré-candidatura de Beto Albuquerque para o governo do Estado nas próximas eleições, em 2022. Beto Albuquerque e o partido passam a trabalhar agora na composição de uma chapa.

"O PSB deve iniciar o diálogo com outras forças políticas para a definição de quem ocupará as demais vagas na chapa majoritária, como o candidato a vice-governador", anunciou o presidente estadual da sigla, Mário Bruck. "É importante que o partido, por unanimidade de seu diretório, tenha manifestado o interesse em ter candidato próprio no próximo pleito estadual", completou. O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, participou da reunião como convidado e elogiou os trabalhos preparatórios desenvolvidos pelo partido no Rio Grande do Sul.

O encontro durou quase cinco horas e contou com mais de 60 pessoas. Participaram algumas das principais lideranças do partido - entre elas os deputados Heitor Schuch (federal) e Elton Weber (estadual), o secretário estadual de Obras, José Stédile, o vereador de Porto Alegre, Airto Ferronato, e o prefeito de Cachoeirinha, Miki Breier, além de presidentes de diretórios, secretários de movimentos estatutários e demais membros da diretoria do PSB.

Natural de Passo Fundo, Luiz Roberto de Albuquerque já foi deputado estadual por dois mandatos e deputado federal por quatro. Também foi titular da pasta de Transportes no governo Olívio Dutra (PT, 1999-2002) e da Infraestrutura até a metade da gestão Tarso Genro (PT, 2011-2014). Foi candidato ao Senado em 2014 na coligação de José Ivo Sartori (MDB), mas com a morte do presidenciável Eduardo Campos (PSB), deixou a disputa para ser vice na chapa de Marina Silva (na época, PSB) ao Planalto. Em 2018, foi novamente candidato ao Senado Federal, porém ficou na terceira colocação.