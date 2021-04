Porto Alegre disputa recurso internacional para revitalizar a avenida Farrapos

A prefeitura de Porto Alegre está disputando com outras cidades brasileiras um recurso da Aecid (Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento) para contratar um projeto executivo de transformação da avenida Farrapos em toda a sua extensão - são cerca de quatro quilômetros desde o Viaduto da Conceição, no Centro, até a avenida A. J. Renner, na Zona Norte da Capital. O trecho compreende a região do 4º Distrito, cuja revitalização é um dos principais desafios assumidos pela atual gestão.

A informação sobre a captação do recurso é do vice-prefeito, Ricardo Gomes (DEM), que falou sobre a disputa do recurso em live com o vereador Mauro Zacher (PDT) e com o arquiteto e urbanista Benamy Turkienicz, autor do projeto do Masterplan para o 4º Distrito. O resultado sairá nos próximos dias, de acordo com a coluna Pensar a cidade, publicada no site do Jornal do Comércio.

A avenida Farrapos foi construída pelo prefeito José Loureiro da Silva, em seu primeiro mandato. As obras começaram em 1939. Foi apontada como uma obra ousada para a época, considerando a largura da nova avenida e sua longa extensão.